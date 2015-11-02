МВД утверждает, что нет необходимости допрашивать Королевскую и Вилкула

Об этом заявил представитель МВД Артем Шевченко в эфире телеканала «112 Украина».

«МВД не имеет пока никаких производств, в рамках которых возникла бы необходимость допроса этих граждан», - сказал он.

На уточняющий вопрос, есть ли такая необходимость в ГПУ, Шевченко посоветовал обратиться непосредственно в прокуратуру, поскольку не имеет отношения к этому ведомству.

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Как сообщал УНИАН, начальник отдела Главного следственного управления МВД Василий Смих сегодня на Согласительном совете парламента заявил о намерении вручить повестку народному депутату от «Оппозиционного блока» Вадиму Новинскому.

В то же время председатель ВР Владимир Гройсман перебил представителя МВД и попросил его подождать за пределами зала, где проходит Согласительный совет, не дав закончить выступление.

Впоследствии лидер фракции «БПП» Юрий Луценко сообщил, что, кроме Новинского, следователи собирались вручить повестки депутатам от «Оппозиционного блока» Александру Вилкулу и Натальи Королевской.