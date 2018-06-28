Как реализовать антикризисный план Васюника?

Вице-премьер по „гуманитарке” Иван Васюник, который в последнее время не слишком часто появлялся в информационном пространстве, выступил с недельным планом действий для преодоления кризиса в деятельности демократической коалиции и в украинской власти в целом. Бывший заместитель Балоги озвучил свой план в заявлении, сделанном по поручению членов правительства от блока НУ–НС. И следует сказать, что выглядит он довольно привлекательно и конструктивно.

Вполне справедливо констатируя, что в нынешней войне между членами коалиции победителей не будет, а проигрывают государство и народ Украины, вице-премьер предлагает сформировать на принципах равного представительства переговорную группу из депутатов коалиции и членов правительства для выработки предложений относительно выхода из кризиса.

А затем „без шуму и пыли”, спокойно, пункт за пунктом достигать консенсуса относительно тех пунктов политической повестки дня, которые стали камнями преткновения для коалиции. Речь идет о срочном принятии новой редакции закона о Кабинете министров и пакета первоочередных законопроектов в соответствии с коалиционным соглашением между БЮТ и НУ–НС. О рассмотрении правительством уже на следующем заседании изменений в государственный бюджет на 2008 год с безотлагательным внесением в Верховную Раду. Васюник предлагает в течение первых трех дней провести внеочередное заседание правительства для рассмотрения состояния и приоритетов экономической политики и разработки пакета антиинфляционных законов. Кроме того – упорядочить процедуру назначения регионального руководства в соответствии с Конституцией и законами Украины, срочно принять принципиальные кадровые решения, в первую очередь, относительно Фонда госимущества, Антимонопольного комитета и Госкомтелерадио.

На втором этапе в течение одного дня вице-премьер считает необходимым рассмотреть предложения группы на собраниях коалиции и правительства вместе с Президентом и премьер-министром.

На третьем, двухдневном, этапе группа переговорщиков должна выработать окончательные предложения, а на четвертом, однодневном, этапе – на сборах коалиции при участии Президента, премьера и членов правительства должны быть приняты решения, которые будут прокладывать путь к решению всех острых вопросов и возобновлению нормального функционирования всех государственных институтов. “В итоге мы потеряем неделю, но в конечном итоге Украина выигрывает годы”, – считает вице-премьер.

Действительно, алгоритм действий, предложенный в плане, характерен для цивилизованного ведения политики: отбросить эмоции, амбиции, оставить обоюдные популистские заявления и найти консенсус за столом переговоров. Течение переговоров должно быть продуманным, системным, поэтапным. Всем хорош „план Васюника”, но имеет один изъян. Он является неисполнимым.

Ни одной из сторон внутрикоалиционного конфликта тихое и спокойное „решение вопросов” не нужно. В стране галопирует инфляция и усиливается экономическая рецессия. Над страной веют мощные ветры скорых президентских и вероятных досрочных парламентских выборов. Покой лишь снится. Ведь в этих гонках явно планируют взять участие и Виктор Андреевич, и Юлия Владимировна – вместе с подконтрольными им политическими силами. А правило здесь одно: повышать собственный рейтинг и валить рейтинг конкурента, отбирать у конкурента властные полномочия и добавлять их себе. Даром что конкурент якобы одной с тобой оранжевой крови. Писал же Чарльз Дарвин, что внутривидовая борьба является самой жестокой.

Как молчать Балоге, если впервые за последние годы начал стабильно снижаться рейтинг Юлии Тимошенко и БЮТ? Да по десять раз на дню надо вопить, что инфляция и рецессия – результат политики правительства и лично премьера. Что когда цены на ценниках растут, то это вина Юлии Владимировны. Что если она узурпирует власть, то совсем разорит украинское государство и его граждан. Что такая-сякая Юля не пустила бедного Витю на парламентскую трибуну, потому что очень хочет на его место. И все такое...

Как молчать Тимошенко и ее окружению, если нужно изо всех сил доказывать населению, что в росте цен виноваты все, кроме правительства: губернаторы, Балога, Президент, парламент, трейдеры, маклеры, брокеры, олигархи. Что власть неправильно распределена, а потому ее надо отдать Юлии Владимировне, хоть бы в какой роли она выступила – Президента, премьера, спикера. Что храбрая Юля правильно не пустила такого-сякого Витьку на трибуну, потому что он не дает инфляцию укротить. И все такое...

Следовательно, никому в коалиции никаких консенсусов не надо. Равно как и спокойных переговоров. Все громко бьют себя в грудь, рвутся в драку и кричат: „Тримайте мене втрьох, бо вп’ятьох не втримаєте”...