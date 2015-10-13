Популярность "Батькивщины" на местных выборах приближается к БПП - опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, представленного сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководителем центра IFES Ракешем Шарма.

По его словам, когда респондентов спросили, какова вероятность того, что они пойдут голосовать на местных выборах 25 октября, 41% сказали, что они очень вероятно будут голосовать, 30% ответили, что они скорее всего пойдут голосовать, а 23% сказали, что они или скорее не пойдут, или точно не будут голосовать.

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Также, согласно результатам исследования, большинство украинцев ожидает, что местные выборы должны быть достаточно свободными и справедливыми. В частности, когда их спросили о честности предстоящих выборов, то 44% сказали, что они будут полностью или в определенной степени свободными и справедливыми, а 21% опрошенных ответил, что они будут иметь достаточно недостатков, чтобы усомниться в достоверности результатов, при этом 12% отметили, что они вообще не будут свободными и справедливыми.

Респондентам также было предложено назвать партии, за которые они будут голосовать на выборах. Среди тех, кто очень вероятно будет голосовать, 12,8% намерены голосовать за "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 10,5% проголосовали бы за "Батькивщину", 8% - за "Самопомич", 6,4% - за Радикальную партию, 4,1% - за "Оппозиционный блок", 3,1% - за "Правый сектор" (на самом деле не участвующий в местных выборах) и 11% - за другие партии. При этом относительное большинство (36%) еще не приняли решения.

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По словам эксперта, несмотря на то, что поддержка БПП довольно хорошо распространяется по всей стране, другие партии и блоки имеют региональные ниши. В частности, "Батькивщина" получает большую часть своей поддержки на западе, в центре и на севере страны, "Оппозиционный блок" получает почти весь объем поддержки избирателей в центре и на юге, а "Самопомич" - на западе.

Опрос общественного мнения проводился Международным фондом избирательных систем (IFES) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и охватывал 1588 респондентов, опрошенных в период между 12 и 26 сентября 2015 года на всей территории Украины (кроме Донбасса и Крыма). Погрешность не превышает 2,5% без учета дизайн-эффекта.