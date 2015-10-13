Пан Ги Мун выразил готовность увеличить присутствие ООН для деэскалации на Донбассе

Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

В частности, как говорится в сообщении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов относительно использования существующих и создания новых механизмов привлечения ООН к урегулированию ситуации на востоке Украины.

Министр проинформировал генерального секретаря о ходе переговоров, которые проходят в рамках «нормандского формата», Трехсторонней контактной группы, а также о текущем состоянии выполнения Минских договоренностей и подготовке к проведению местных выборов в соответствии с международными стандартами.

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По данным МИД, была отмечена недопустимость создания пророссийскими боевиками препятствий в работе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на территории отдельных районах Донецкой и Луганской областей, повлекших за последние месяцы невозможность доставки и распределения гуманитарных грузов ООН и других международных организаций гражданскому населению.

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«Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заверил в полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и выразил готовность увеличить присутствие Организации в целях деэскалации и стабилизации ситуации на востоке Украины», - подчеркивается в сообщении.