В Раде хотят запретить люстрированным избираться на местных выборах

Соответствующий законопроект №3271 под авторством Андрея Гордеева и Александра Спиваковского был зарегистрирован 8 октября

12 октября документ был передан на рассмотрение профильного комитета, свидетельствуют данные на сайте парламента.

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Депутаты предлагают дополнить пункт 2 статьи 9 закона о местных выборах запретом на избрание депутатом местного совета или местным председателем для граждан, подпадающих под критерии очищения власти (люстрации), определенные соответствующим законом.

Напомним, новый закон о местных выборах был принят Верховной Радой 14 июля и вступил в силу 7 августа. По нему будут проведены и ближайшие очередные местные выборы, назначенные на 25 октября.