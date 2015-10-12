В Раде хотят запретить люстрированным избираться на местных выборах

15:26, 12 октября 2015
Политика
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Народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" предлагают парламенту запретить подпадающим под люстрацию избираться на местных выборах.

Депутаты от БПП инициируют запрет подпадающим под люстрацию избираться на местных выборах

Соответствующий законопроект №3271 под авторством Андрея Гордеева и Александра Спиваковского был зарегистрирован 8 октября

12 октября документ был передан на рассмотрение профильного комитета, свидетельствуют данные на сайте парламента.

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Депутаты предлагают дополнить пункт 2 статьи 9 закона о местных выборах запретом на избрание депутатом местного совета или местным председателем для граждан, подпадающих под критерии очищения власти (люстрации), определенные соответствующим законом.

Напомним, новый закон о местных выборах был принят Верховной Радой 14 июля и вступил в силу 7 августа. По нему будут проведены и ближайшие очередные местные выборы, назначенные на 25 октября.

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