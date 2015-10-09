Семенченко рассказал, с кем Украина должна договариваться для противостояния Путину

"Нужно брать те страны в союзники, которые первыми пострадают после атаки Путина. Нужно разговаривать с поляками, прибалтами, и поскольку дипломатия не обращает на это внимания, то это будут делать депутаты", - сказал депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко в ток-шоу "Право на владу" на телеканале "2+2", передает ТСН.

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Депутат считает, что Украина неправильно поступила, когда отказалась от посредничества Польши на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, которое предложил польский президент Анджей Дуда. Но, по словам Семена Семенченко, от сотрудничества с Польшей отказался не президент Петр Порошенко, на этом настояла канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда не считает существующий "нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе в достаточной степени эффективным. Он хотел обсудить с украинской властью возможности привлечения к разрешению ситуации США и большего количества стран ЕС, включительно с Польшей.