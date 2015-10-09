Действующая французская власть наиболее комфортная для Украины – экс-нардеп

Экс-депутат Украины Андрей Шкиль считает, что нынешняя власть Франции является наиболее комфортной для Украины и проведения переговоров относительно Донбасса. об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "2+2", передает ТСН.

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По словам Андрея Шкиля, французские СМИ и политики активно поддерживают Украину.

"Французская пресса никогда не была настолько проукраинской, если можно так сказать, или никогда не поддерживала Украину так, как сейчас. Нынешняя власть французская – самая комфортная для Украины. Немецкая власть всегда была относительно комфортная для того, чтобы вести переговоры", - прокомментировал он.

Он добавил, что проведение переговоров в Минском формате было организовано не по инициативе Украины.

"Формат Минских Минских договоренностей или переговоров, когда вы говорите о "нормандской четверке", он не был предложен Украиной, потому что Украина должна предлагать более широкий формат. Но случилось как случилось. Утверждать, что президента Украины Порошенко Олланд и Меркель закрыли в комнате и заставляли молчать после возвращения в Украину, или заставляли подписывать документы, которые он не хотел делать, это не правда", - резюмировал Андрей Шкиль.

Напомним, ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил, что перенос боевиками выборов дает "зеленый свет" продолжению Минского процесса. Французский лидер выразил надежду на окончание войны в Украине.