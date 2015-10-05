Путин в Париже пытался договориться о смягчении санкций - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

"Были попытки сделать любые лазейки для того, чтобы если Минск (не) отменить, то, по крайней мере, смягчить санкции ЕС против Российской Федерации. Этого также не произошло. Более того, было четко констатировано, что санкции Европейского Союза и международного сообщества в отношении России будут действовать до тех пор, пока полностью не будут выполнены все условия и все согласования Минских договоренностей", - подчеркнул Елисеев.

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Как отметил заместитель главы АП, российская сторона пыталась убедить, что санкции к Минскому процессу не имеют никакого отношения, и Россия за ситуацию на Донбассе не несет никакой ответственности.

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"Наоборот, по итогам переговоров была подчеркнута особая ответственность Москвы за полную и добросовестную имплементацию Минских договоренностей", - заявил Елисеев.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.