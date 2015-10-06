Киев приветствует отмену "выборов" в "ДНР" и "ЛНР" - пресс-секретарь Кучмы

Об этом сообщила в своем Facebook пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Украинская сторона приветствует заявление представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей об отмене выборов 18 октября и 1 ноября", - написала она.

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Вместе с тем, как подчеркнула Д.Олифер, для возвращения неподконтрольных территорий в правовое поле Украина считает необходимой "отмену результатов выборов 2 ноября 2014 года, которые не были признаны ни международным сообществом, ни Киевом, ни Москвой".

Как отметила пресс-секретарь Кучмы, этот шаг даст возможность провести честные, законные и справедливые выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании избирательного законодательства Украины и с учетом требований ОБСЕ, что полностью соответствует Минским соглашениям и договоренностям, достигнутым лидерами стран "нормандской четверки" в Париже 2 октября.

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Напомним, ранее во вторник представители террористических "ДНР" и "ЛНР" объявили, что согласились перенести "выборы" соответственно с 18 октября и 1 ноября на следующий год.

Напомним, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко по ее итогам заявил, в частности, что участники отметили недопустимость проведения псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

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В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил: во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых ДНР и ЛНР "будет принят отдельный закон".