Порошенко оценил возможность избрания Украины непостоянным членом СБ ООН

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью ряду телеканалов, которое транслировал телеканал «Украина».

Он отметил: «Могу сказать, что в течение дискуссий, проведенных до и во время Генассамблеи, дает нам серьезные основания для оптимизма».

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Он напомнил, что 15 октября состоятся выборы в непостоянные члены Совета безопасности ООН. По его словам, это очень важное решение для Украины и «нам нужна поддержка более, чем 120 стран-членов ООН». «Я могу сказать откровенно, что против того, чтобы нас избрали и прилагает к этому усилия наш северный сосед, но мы над этим активно работаем, мы видим на сегодняшний день, что мы получим огромную поддержку большинства стран - членов ООН. Окончательный ответ будет 15 октября», - отметил Порошенко. При этом он сказал, что не исключает, что в это время на выборах в Генассамблее будет присутствовать вместе с министром иностранных дел Украины Климкиным, «понимая насколько важен для нас этот вопрос».

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Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко во время выступления в ООН заявил, что Украина выступает за постепенное ограничение права вето в ООН с последующей отменой этого права.