Украинская делегация развернула перед Путиным флаг, привезенный из Иловайска

Об этом сообщил в Twitter постпред Украины при ООН Юрий Сергеев.

«Наша делегация вышла из зала во время выступления товарища Путина. На балконе перед ним был развернут флаг Украины из Иловайска! Пусть видит», - написал Сергеев.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация покинула зал Генассамблеи ООН во время выступления Путина.

Коснувшись украинской темы в своем выступлении, Путин заявил о необходимости учитывать интересы боевиков в переустройстве Украины.