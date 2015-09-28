Украинская делегация развернула перед Путиным флаг, привезенный из Иловайска

20:14, 28 сентября 2015
Политика
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Во время выступления Владимира Путина на Генассамблее ООН напротив российского лидера был развернут флаг Украины.

Украинская делегация развернула флаг перед Путиным / hromadske.tv

Об этом сообщил в Twitter постпред Украины при ООН Юрий Сергеев.

«Наша делегация вышла из зала во время выступления товарища Путина. На балконе перед ним был развернут флаг Украины из Иловайска! Пусть видит», - написал Сергеев.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация покинула зал Генассамблеи ООН во время выступления Путина.

Коснувшись украинской темы в своем выступлении, Путин заявил о необходимости учитывать интересы боевиков в переустройстве Украины.

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