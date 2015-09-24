МИД: Многие страны с пониманием относятся к блокаде Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

“Реакция разная, честно говоря, очень многие страны с пониманием относятся, поскольку территория является оккупированной”, - сказала Беца.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно будут пропускать пешеходов и легковой транспорт.

Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией.