Суд в Одессе разрешил внести залог двум участникам "ПС", подозреваемым в похищении депутата
Апелляционный суд Одесской области предоставил право внесения залога лидеру Одесской облорганизации «Правого сектора» Сергею Стерненко и куратору Коминтерновского «Правого сектора» Руслану Демчуку, арестованных 8 сентября по подозрению в похищении депутата райсовета.
Об этом в Facebook написала заместитель руководителя центрального информационного отдела «Правого сектора» Варвара Черноиваненко.
Меру пресечения суд изменил вечером 10 сентября.
Как отметила Черноиваненко, Стерненко и Демчук пока остаются в СИЗО, так как у «Правого сектора» нет денег на залог.
«Они будут находиться за решеткой до тех пор, пока не будет внесена сумма залога. Так решил суд. Увы, у нас нет этих денег. Поэтому мы обращаемся ко всем, кому небезразлична судьба наших ребят, с просьбой о помощи», - написала Черноиваненко.
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Сумма залога для Стерненко определена в размере 60,9 тыс. грн, для Демчука - 48 тыс. грн.
Как сообщал УНИАН, 8 сентября начальник Главного управления МВД в Одесской области Георгий Лорткипанидзе сообщил, что в Одессе по подозрению в похищении местного депутата задержаны лидеры областной и районной организаций «Правого сектора».
По данным отдела по связям с общественностью областного главка, следственным управлением расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, по факту нападения на районного депутата и его похищения.
Как установило следствие, двое мужчин 22 и 36 лет, старший из которых ранее был судим, похитили депутата, перевезли его в Одессу, где требовали, чтобы он отказался от своих депутатских полномочий. Как утверждают в милиции, злоумышленники удерживали депутата в подвальном помещении, где наносили ему телесные повреждения.
8 сентября вечером Приморский райсуд Одессы арестовал на 2 месяца куратора Коминтерновского «Правого сектора» Демчука и лидера Одесской областной организации «Правого сектора» Стерненко, подозреваемых в похищении депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича. Оба арестованных свою вину не признают.