Немецкий депутат заявил, что ЕС должен давить на Украину в вопросе реализации реформ

Такое мнение высказал председатель немецко-украинской группы парламентариев Карл-Георг Вельманн, передает украинская редакция "Немецкой волны". "Как и в случае с Грецией, европейские институты делают ошибку, поскольку не давят на власти в вопросе реализации реформ", - сказал немецкий политик. Внутриполитическая ситуация в Украине вызывает тревогу, убежден он.

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По мнению Карла-Георга Вельманна, президент Европейского Совета Дональд Туск должен стараться сильнее влиять на правительство в Киеве и сосредоточиться на развитии событий в Восточной Европе. "Кто, как не он, должен этим заниматься?", - отметил депутат.

Он также назвал ошибкой то, что Польша не представлена на переговорах относительно решения конфликта на Донбассе, имея в виду дипломатические усилия в рамках "нормандского формата".

Напомним, по мнению польского президента Анджея Дуды, формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе должен быть расширен. В них он предлагает включить США, ЕС и соседей Украины, в том числе Польшу.