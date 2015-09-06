ЦИК сформировала состав 640 теризбиркомов на местных выборах

Как сообщили УНИАН в секретариате связей с общественностью ЦИК, такое решение было принято на заседании 6 сентября.

Решение было принято после рассмотрения представлений относительно кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий местных организаций политических партий, о создании депутатских фракций объявленных на первой очередной сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва: партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность ", политической партии" Всеукраинское объединения "Батькивщина", политической партии "Народный фронт", политической партии "Оппозиционный блок", политической партии "Объединение" Самопомощь ", Радикальной партии Олега Ляшко, кандидатуры от которых в состав ТИК вносятся обязательно.

Читайте такжеВ состав избиркомов на местных выборах войдут представители 92 партий - ЦИК

Также решение было принято на основе представлений, зарегистрированных в установленном законом порядке в соответствующей административно-территориальной единице местных организаций политических партий, кандидатуры от которых в состав теризбиркомов вносятся по результатам жеребьевки, проведенной ЦИК 5 сентября 2015 года, и представление Председателя ЦИК, учитывая, что другие кандидатуры в состав этих комиссий является отклоненными.

Как сообщал УНИАН, в Украине 5 сентября началась избирательная кампания по местным выборам, которые состоятся 25 октября.