Тягнибок намерен в пятницу прибыть на допрос о кровавых столкновениях у Рады

Несмотря на то, что повестку на допрос лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок до сих пор, согласно действующему Уголовно-процесуа... Posted by ВО "Свобода" on 2 сентября 2015 г.

Как сообщал УНИАН, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил на своей странице в соцсети, что не получал повестки на допрос. Также он написал, что, по его информации, соратники по партии тоже таких повесток не получали.

Отметим, что глава МВД Арсен Аваков прямо обвинил Олега Тягнибока в причастности к трагическим событиям под зданием Верховной Рады 31 августа. Затем в интернете было опубликовано видео, на котором четко видно, как Олег Тягнибок провоцировал и бросался с кулаками на нацгвардейцев под парламентом.