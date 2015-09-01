У Порошенко уверяют, что четыре фракции останутся в коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Кубив отметил, что коалиция даже после выхода из нее Радикальной партии все равно имеет необходимые 226 голосов.

“Идет вопрос, что сегодня проведено заседание фракций. Принят соответствующий план. План позитивный на то, что коалиция будет сохранена”, - сказал депутат.

Отвечая на вопрос, каким образом будет сохранена коалиция и будет ли переподписываться коалиционное соглашение, Кубив отметил, что консультации по этому вопросу уже были проведены сегодня и продолжатся завтра.

“И будут приняты соответствующие решения”, - добавил представитель президента.

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На уточнение, или этот вопрос еще не решен в юридическом плане, Кубив сказал: “Абсолютно. Сегодня просто обменялись мнениями”.

Кроме того, депутат отметил, что на совещании у председателя Верховной Рады не было разговора о том, что “Самопомич” выходит из коалиции. Четыре фракции остаются в коалиции”, - сказал Кубив.

Как сообщал УНИАН, сегодня о выходе из состава коалиции объявила Радикальная партия.