Конституция на крови

В понедельник утром под зданием парламента намечалось несколько митингов одновременно. Но, в большинстве своем, все были связаны с запланированным на 31 августа рассмотрением президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. Под стенами Верховной Рады собралось около тысячи митингующих, требующих от депутатов не поддерживать новации в Основном законе. Предложенные изменения, дескать, создают опасный прецедент для целостности страны, предоставляя оккупированным территориям Донецкой и Луганской области особый статус.

Впрочем, многие участники акции протеста, в отличие от своих лидеров, были мало сведущи в конституционном процессе. Их роль в митинге сводилась к тому, что люди держали плакаты «Особый статус Донбасса в Конституции - государственная измена», «У Донбасса может быть только один статус - оккупированные Россией территории, которые надо вернуть Украине!», «Изменения в Конституцию - план Путина» и другие, а также сотни партийных флагов. Дискутировать же об изменениях Основного закона никто из них не торопился.

По периметру площади перед Верховной Радой было установлено три сцены, с которых выступающие оглашали свои требования к депутатскому корпусу. Некоторые из выступающих неплохо подогревали градус недовольства происходящим участников акции протеста. К примеру, когда выступление экс-народного депутата от ВО «Свобода» Ирины Фарион с соседней сцены заглушили патриотической песней, в рядах участников акции протеста против внесения изменений в Конституцию, началась стычка. Мол, те, кто включил музыку до окончания речи «орлицы» нарушили некий негласно принятый «регламент» между разными центрами митингующих.

Несколько сотен правоохранителей, среди которых – работники киевской милиции, бойцы Нацгвардии и спецподразделения «Титан» - осторожно наблюдали за происходящим: никто не был заинтересован в серьезных столкновениях. «Вам личный телохранитель не нужен?» - шутили бойцы Нацгвардии в адрес работающих на митинге журналисток.

Никто еще не догадывался, чем закончится первый пленарный день нового политического сезона…

Парламентские торговцы

Несмотря на то, что консультации, торги и переговоры относительно изменений Основного закона длились буквально до начала пленарного заседания, к моменту открытия Рады в рядах парламентариев единой позиции по этому вопросу не было. Тем не менее, представители всех парламентских фракций утверждали: 226 голосов для предварительного одобрения изменений в Конституцию – есть.

В этой связи, поведение как фракций, так и отдельных депутатов, несколько удивляло. К примеру, представители Радикальной партии – Олег Ляшко и компания – заблокировали президиум пустого сессионного зала задолго до того, как их коллеги по депутатскому корпусу явились на работу. Но и после того, как парламентарии начали письменную регистрацию на втором этаже кулуаров Рады, блокада продолжалась, а часть дверей для входа в сессионный зал оказались закрытыми.

На свои рабочие места не могли попасть не только депутаты, но и журналисты, которым пришлось выстроиться в огромную очередь на третьем этаже перед входом в ложу прессы. Охрана лишь что-то бубнила, мол, не пускаем, не положено. В кулуарах поползли слухи о возможном силовом разблокировании трибуны парламента. Мол, прессу не пускают на балкон, чтобы не было свидетелей.

В такую версию вполне можно было бы поверить, если бы эти слухи не распространяли те, кто устроил сидячий протест в сессионном зале – радикалы. «По результатам совещания у Гройсмана стало известно, что готовится силовое разблокирование трибуны, и из-за этого прессу не допускают на балкон парламента», - написал на своей странице в Facebook народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

«Вы видели этого Мосийчука? У нас силачей для силового разблокирования нет», - шутили с журналистами в кулуарах депутаты от Блока Петра Порошенко.

Торги продолжались почти до полудня. Несмотря на то, что Олег Ляшко несколько раз выходил из сессионного зала для консультаций в кабинете спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана, они, похоже, не увенчались успехом. Поэтому, когда в полдень пленарное заседание все же было открыто главой парламента с трибуны Верховной Рады, происходило это под шум и гвалт, устаиваемый группой депутатов (к радикалам примкнули некоторые представители других политических сил, в том числе, «свободовцы») в президиуме.

Минутка предвыборного пиара

Собственно, возможности вести заседание, выступать с места в защиту конституционных изменений и против них, это не мешало. И это наводило на мысль, что целью блокады был не срыв голосования, а удачная картинка для избирателей в канун грядущих местных выборов.

К тому же, и от самих выступлений политиков за версту несло популизмом. Причем как от тех, кто, в итоге, поддержал законопроект об изменениях в Конституцию, так и от тех, кто выступал категорически против новаций.

Так, глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк назвал происходящее в парламенте насилием, предательством национальных интересов и тренировкой собак Павлова. «Но так не должны тренировать украинский парламент и украинский народ», - эмоционально выступил он, цитируя напоследок Тараса Шевченко.

Глава фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко был немногословен, озвучивая традиционную для бывших регионалов мантру «мир во всем мире», но заявил, что «мы будем голосовать за мир и развитие в стране».

В свою очередь, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, наоборот, говорила много. При этом много не по делу. В итоге, суть ее выступления свелась к тому, что «Батькивщина» будет голосовать против изменений в Конституцию, начав, тем самым, «новый процесс переговоров по изменениям в Конституцию, и праведный, эффективный, честный, результативный путь к миру».

Если лидеры «Батькивщины» и «Самопомощи» в своих выступлениях акцентировали, что конституционный процесс не может быть зависимым от внешних игроков, даже таких влиятельных как ЕС и США, мол, «пусть они считают в своих нейтральных водах российские подлодки и считают над собой беспилотные самолеты России, и защищают себя вместе с Украиной», то в «Народном фронте», наоборот, делали упор на то, что результативное голосование за изменения Конституции Украины «даст возможность нашим западным партнерам давить на Россию».

Парламентские баталии вокруг изменений Основного закона удивительны еще и потому, что результат, если и будет достигнут, то лишь после голосования в 300 голосов. К тому же, до этого понадобится также проголосовать целый пакет законов, подтверждающих децентрализацию – закон о префектах, о местных органах исполнительной власти, новую редакцию закона о местном самоуправлении и т.д. А финальное голосование за изменения в Конституцию запланировано на декабрь.

Но, опять же, декабрь – далеко, а на носу местные выборы. Кампания, фактически, стартовала. А избиратель остро нуждается в селекции. Именно поэтому в парламентском корпусе началось броуновское движение, дабы до 25 октября провести четкое разделение на «своих» и «чужих».

Как бы там ни было, 31 августа 265 депутатов одобрили внесение изменений в Основной закон, вторая сессия Верховной Рады восьмого созыва была закрыта, и следующее заседание (уже третьей сессии), назначено на вторник, 1 сентября.

Бои без правил

Тем временем, под стенами парламента митинг перестал носить мирный характер. Несмотря на то, что никакой необходимости в агрессивном противостоянии участников акции протеста и правоохранителей не было, начались столкновения. В бойцов Нацгвардии полетели дымовые шашки, наиболее активные митингующие стали бить правоохранителей деревянными палками, применять слезоточивый газ из баллончиков начали обе стороны противостояния, охрана парламента заблокировала выходы из здания на площадь…

В это время на первом этаже кулуаров Верховной Рады разворачивалась другая «драма»: главный радикал Олег Ляшко на камеры «рвался» спасать «народ от милиции», бегая от одного выхода к другому. Но «злая» охрана ВР закрыла все двери. Ляшко, мотаясь по первому этажу, вовсю грозился всех покарать, забывая о том, что выход в комитеты оставался открытым (так, собственно, здание парламента покинули и сотрудники Верховной Рады, и депутаты, и, в большинстве своем, журналисты). И, если бы желание вмешаться и разрулить конфликт было не пиаром, ничто не мешало народному избраннику выйти на улицу Садовую, перейти через дорогу и «всех спасти». К слову, точно также, как ничто не мешало экс-депутатам от ВО «Свобода», раскачивающим ситуацию на улице, зайти в здание Верховной Рады и доносить свою позицию бывшим коллегам.

Вместо этого, в правоохранителей перед зданием парламента митингующие метнули что-то помощнее дымовухи. Шарахнуло так, что, казалось, вылетят окна. После секундного шока, стало понятно – граната – много раненых. Пострадали не только правоохранители, но и журналисты.

Пострадавшим оказывали оперативную помощь на месте и вывозили с Грушевского «скорые», которых поначалу не хватало, автомобили патрульной полиции, и неравнодушные граждане на своих авто. По словам советника министра МВД Зоряна Шкиряка, во время столкновения получили ранения около 100 человек. Позже в Минобороны подтвердили, что в ходе беспорядков у здания Верховной Рады ранения получили 112 военнослужащих Нацгвардии и работников милиции. Один военнослужащий НГУ погиб от ранения сердца, сообщил ответственный секретарь Военно-гражданского координационного штаба медицинской помощи - полковник медицинской службы Всеволод Стеблюк и добавил, что трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, 7 - в тяжелом.

Пока «скорые» развозили раненых по киевским больницам, участники акции в своих выступлениях на продолжающемся митинге обвинили в столкновениях под Радой руководство МВД и государства. Таким образом участники митинга продемонстрировали, что как раз на Конституцию им, скорее всего, наплевать. Во всяком случае, на одну из основных ее статей, гласящей «каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь». Поскольку, посягнув на жизнь десятков людей, организаторы митинга под Верховной Радой против внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации объявили о завершении акции только спустя два часа после начала столкновений.

По сути, политические силы, выводящие своих сторонников на акции протеста, должны понимать последствия любых своих действий и нести ответственность за своих людей. Однако даже после того, как акция протеста якобы завершилась, стычки продолжались. Окончательно митингующие под Радой разошлись только около пяти часов вечера.

По результатам событий «кровавого понедельника», прокуратура открыла уголовное дело по 4 статьям - ст.348 (убийство или покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей), ч.3 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и ч.2 ст.294 (массовые беспорядки) УК Украины.

В целом, применение оружия, мотивированное политическими требованиями, вполне могут переквалифицировать в теракт. И хочется верить, что украинцы, больше года переживающие события на Донбассе, прекрасно понимают разницу между мирной политической акцией и попыткой добиться политических целей силовыми методами.

Татьяна Урбанская