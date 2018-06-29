Слияние ради поглощения

Эксперты полагают, что, вне зависимости от того, примкнет или не примкнет «Фронт» к УДАРу и БППС, будет ли это единый политпроект или некий союз с «пактом о ненападении» на период выборов – любая конфигурация подобного объединения может быть лишь ситуативной.

Существование любого «объединительного» проекта в нашей стране не имеет долгосрочных перспектив.

Хотя, не следует исключать, что эта ситуативность вполне может стать среднесрочной (на несколько избирательных циклов).

К сожалению, или к счастью, украинская политическая реальность такова, что существование любого «объединительного» проекта в нашей стране не имеет долгосрочных перспектив. Причиной тому – традиции партийного строительства в Украине, которые, зачастую, сводятся к раскрутке политических брендов лидерского характера без привязки к конкретной идеологии. В результате, фундамент партий – члены местных ячеек в регионах страны – в любой момент могут «переметнуться» к лидеру поперспективнее, так как остаются апологетами той или иной политической силы ровно до тех пор, пока имеют с этого личную выгоду.

В этой связи, учитывая тот факт, что все три вышеупомянутые политические силы – демократического толка, к тому же, составляющие костяк парламентской коалиции, грядущее объединение, в основном, имеет целью и сводится к договоренностям не переманивать местных функционеров друг у друга (для выдвижения кого-то «своего» в том или ином округе) и не топтаться на общем электоральном поле в ходе местной избирательной кампании.

Правила диктует рейтинговое пике

На подобное объединение следует смотреть через призму нового закона о местных выборах, который исключает участие в кампании политических блоков и устанавливает для партий проходной барьер в 5%. Учитывая критическое падение рейтингов УДАРа и «Народного фронта» для них такое объединение, в первую очередь, - акция спасения. «Понятно, что УДАР без БПП набирает очень мало голосов, недостаточно, чтобы быть уверенными в своих победах нигде, кроме Киева, - отмечает политтехнолог, директор по стратегическому планированию социально-инжинирингового агентства «Гайдай.Ком» Сергей Гайдай. - У «Народного фронта» рейтинг доведен почти до нуля и для них спасение спрятаться за брендом, у которого более благополучная ситуация».

Также, учитывая наличие в законе о местных выборах двухтуровой системы избрания мэров крупных городов, в том числе, столицы, у Виталия Кличко не очень много шансов обойти соперника во втором туре без значительной поддержки, которую может обеспечить пропрезидентская партия.

Что касается «Народного фронта», то для пропремьерской политической силы на местных выборах складывается и вовсе печальная ситуация. Согласно опроса, проведенного центром социсследований «София», рейтинг НФ накануне избирательной кампании – 3%. В этой связи, у партии пока нет шансов преодолеть проходной барьер и провести своих представителей в местные советы. Поэтому, по мнению политического эксперта Международного центра перспективных исследований Ярослава Ковальчука, возможное объединение с БППС для «Народного фронта» - возможность продолжить политическое будущее (не стоит исключать, что вслед за местными выборами, последуют еще одни досрочные парламентские), «а торговаться могут мощной фракцией в Верховной Раде». «Президент в этом случае получает большую консолидацию в коалиции, в которой нуждается. Поскольку от такого объединения на местных выборах он ничего не выигрывает», - считает он.

Таким образом, по словам экс-депутата, политолога Тараса Черновола, УДАР и БПП, де-факто, уже можно считать единой партией, «со сложной системой управления»: «То, что существует де-факто, они решили оформить де-юре». «А вот относительно объединения с «Народным фронтом» - вопрос открытый. Не вижу, чтобы у представителей НФ на местах горели глаза, хотя в верхах желание объединиться есть», - отмечает он.

Торги и личные амбиции

Действительно, представители «Народного фронта», несмотря на заявления лидера фракции БПП Юрия Луценко о вялых переговорах двух политических сил относительно возможного объединения, утверждают, что ни на фракции, ни в партии, этот вопрос не обсуждался. «Пока что все эти вещи на стадии слухов. Субъектами могут быть исключительно фракция или партия. Пока что ни один из этих органов не принимал (решения относительно объединения, – УНИАН)», - заявил народный депутат от «Народного фронта» Леонид Емец.

Впрочем, опять же, по слухам, ни фракции, ни партии просто пока не поставили в известность о договоренностях, достигнутых их лидерами. «По местным выборам есть договоренность, чтобы выставить всех кандидатов на местные выборы единым списком», - отмечает коллега Емца по фракции Антон Геращенко.

«Вообще, договориться о совместных кандидатах можно, и общество восприняло бы это позитивно, - отмечает Тарас Черновол. – Однако не всегда такие вещи дают ожидаемый эффект». Тем более, как уже было сказано выше, согласно закону о местных выборах, если партия не преодолеет проходной барьер, то даже те ее кандидаты, которые получат реальный результат, в местные советы не попадут.

В этой связи, по словам Черновола, следует ожидать продолжения переговоров между БППС и «Народным фронтом», но пропрезидентской политической силе следует хорошенько взвесить цену такого объединения: «Чем ниже рейтинг, тем больше шизофрения. Сколько уже было случаев, когда кандидаты по тем же мажоритарным округам по опросам не входят даже в десятку, шансов нет, а все равно идут на выборы. Для «Народного фронта» как раз это очень характерно. У представителей этой политической силы на местах есть вера в то, что они заслуживают большего. Но стоит ли БППС идти на поводу у чьих-то личных амбиций?».

Зачем БПП имиджевая гиря

В целом, несмотря на то, что ряд экспертов не видят высокой вероятности объединения пропремьерской и пропрезидентской партий, поскольку, как отметил Сергей Гайдай, «НФ – это имиджевая гиря, и зачем БПП утяжелять себя лишними пассажирами на корабле», у Блока Петра Порошенко, похоже, имеются какие-то свои соображения на этот счет. «Президент предлагал объединиться всем демократическим силам еще со времен Майдана, - напоминает Тарас Черновол. – Не исключаю, что Петр Порошенко не оставил свою идею создать единую мощную политсилу».

«Сегодня как никогда нам необходимо единство, учитывая, что Российская Федерация сделала ставку на внутренний раскол в Украине. Нужно объединять усилия перед лицом врага. И как раз это сейчас происходит», - добавляет экс-народный депутат, политтехнолог Виктор Уколов.

Кроме того, по его словам, учитывая, что в Украине насчитывается более 200 политических партий, дефрагментация политического спектра необходима. «То есть, если в партиях есть единомышленники, не вижу проблем, почему не объединяться», - отметил Уколов.

Дело в том, что любая из партий, так или иначе, имеет своих симпатиков на местах. В частности, среди потенциальных кандидатов в мэры. Однако часто «хорошие хозяйственники» и «технократы», которые могли бы стать у руля какого-то населенного пункта, не имеют партийности и просто на выборах обращаются за поддержкой к тем или иным политическим силам. Но здесь их может ожидать подвох: избиратель, готовый поддержать кандидата, не всегда готов поддержать партию, его выдвигающую.

Более того, когда в такой ситуации партии начинают конкурировать, устраивая публичные разборки и не гнушаясь использовать любые методы для дискредитации оппонента, пусть и представителя союзной политсилы, это неизбежно заканчивается падением рейтингов всех участников «битвы». В нынешней же ситуации, когда потенциального кандидата могут поддержать сразу три политических бренда, его электоральное поле значительно расширяется.

Таким образом крупные партии объединяют свой ресурс, что важно для них в противостоянии с набирающими рейтинги молодыми политпроектами (в частности, «УКРОПом») и не столь стремительно (по сравнению с «Солидарностью», УДАРом и НФ) теряющей поддержку «Самопомощью».

По мнению Уколова, такие объединения происходят также не ради получения какого-то кумулятивного эффекта в плане объединения рейтингов для увеличения поддержки избирателей, а и потому, что любая избирательная кампания требует денег, и, само собой, дешевле поделить расходы.

Совокупность всех этих факторов приводит к мысли, что объединение «Солидарности» (Блока Петра Порошенко), УДАРа и «Народного фронта» только на первый взгляд лишено смысла. «С точки зрения политтехнологий в таком объединении смысл имеется», - уверен руководитель аналитического центра «Третий сектор», политтехнолог Андрей Золотарев.

Главным образом, потому, что сохраняется целостность электорального поля, на которое и так много претендентов. И, если раньше близкие, даже родственные партии, устраивая неизбежное противостояние между «своими» кандидатами, «резали» его на кусочки, то после такого объединения электорат сливающихся проектов, по задумке идеологов этой партийной инженерии, будет консолидирован.

Риски для партий и для страны

Впрочем, эксперты успокаивают: полной узурпации власти ожидать не стоит. Во-первых, потому, что до официального выдвижения кандидатов на местных выборах «Народный фронт» и БППС могут и не договориться. «Несмотря на все желание президента создать мегапартию, не уверен, что к такому повороту событий готовы все представители его политической силы», - отмечает Тарас Черновол. Это, в условиях проведения децентрализации, позволит триединой политсиле получить значительное количество мест в местных советах, создать в ряде из них свое большинство и оседлать на коррупционноемкие финансовые потоки, которые, после внесения под давлением западных доноров изменений в Конституцию, Киев вынужден будет отдать в регионы.

Во-вторых, учитывая общее негативное отношение украинцев к промахам власти, такое объединение может сыграть против потенциальной единой политической силы. «Получится партия власти, которая, объединившись в единую силу, понесет всю ответственность за происходящее в стране», - говорит Сергей Гайдай.

А это, естественно, отразится и на рейтингах всех участников потенциального союза.

В-третьих, даже объединенные силы не смогут взять большинство во всех областных советах. «В одних регионах, например, в вотчине президента Винничине, это удастся сделать. В других сделать это не получится», - считает Черновол.

В целом же, в каждом регионе будет, условно, некая альфа-партия, которая сделает попытку сыграть свою роль. Не стоит исключать, что другие победители местной избирательной гонки будут сотрудничать с центральной властью. Но, опять же, учитывая курс страны на децентрализацию, делать это они будут на своих условиях. «В сегодняшней Украине нет целостной картинки, какими могут быть электоральные расклады. Поэтому, на мой взгляд, на местных выборах нас ждет колоссальная мозаика», - отмечает Черновол.

Премьерский вопрос

К слову, наличие договоренностей об объединении (пусть и формальных и только на уровне лидеров политических сил), говорит о том, что слухи о скором смещении Арсения Яценюка с должности премьера преждевременны, хотя переформатирование Кабмина, им обещанное, весьма вероятно.

«Вероятнее всего, Яценюк не будет отправлен в отставку. Петру Порошенко нужно иметь такой громоотвод», - считает Ярослав Ковальчук, полагающий, что президент сейчас не заинтересован в смене главы правительства.

Переформатирование Кабмина, по его мнению, состоится за счет интересов меньших членов коалиции. Причем, будущая перетасовка министерских кресел может стать не только следствием потенциального объединения, но и, учитывая сегодняшние жесткие торги за распределение партийных квот, его причиной.

В свою очередь, Виктор Уколов напоминает, что темпом реформ в стране недовольны все – и простые граждане, и власть, и западные партнеры. И ответственность за это ложится на плечи премьера. Снизить градус недовольства украинцев можно двумя путями: либо отправить в отставку правительство, либо (и это более вероятно), наоборот, усилить Кабмин новыми лицами. «То есть, на своих местах останутся министры, которые доказали свою эффективность – Минфин, МВД… А в другие министерства придут новые люди», - считает политтехнолог.

Впрочем, отставка после местных выборов (независимо от их результатов), как считают опрошенные УНИАН эксперты, гипотетически могла бы быть выгодна самому Яценюку. Дело в том, что за свою более чем успешную карьеру, он всегда умел чувствовать смену общественных настроений и правильно на них реагировать. А в текущей внешне- и внутриполитической ситуации в должности премьера у него крайне мало и ресурсов, и возможностей для адекватного маневра. В этой связи, уйти осенью из Кабмина, чтобы заняться партийным строительством под возможные досрочные парламентские выборы и, в будущем, снова баллотироваться в президенты – может быть удобным для него решением.

Татьяна Урбанская