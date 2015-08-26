Минюст зарегистрировал партию УНА-УНСО и разрешил ей участвовать в выборах

Теперь УНА-УНСО намерена принять участие в местных выборах в октябре, передает ZN.UA. Организация была зарегистрирована как партия 20 августа.

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Как говорится в сообщении партии, по уставу основными ее целями станут "развитие независимого, суверенного, правового, социального и демократического государства; участие в формировании органов государственной власти, местного и регионального самоуправления, представительство в их составе путем участия в выборах; модернизация государства по принципу справедливости, прозрачности и без коррупционности, а также содействие формированию и выражению политической воли граждан, обеспечению прав человека".

Как известно, в марте 2014 года на съезде политической партии "Украинская национальная ассамблея" было принято решение о переименовании ассамблеи в политическую партию Правый сектор. Однако 7 апреля 2015 года УНА-УНСО решила возобновить самостоятельную политическую деятельность и избрала председателем Константина Фуштея. Закон о местных выборах, принятый 14 июля, предусматривает проведение местных выборов 25 октября на всей территории Украины, кроме оккупированной части Донбасса и в аннексированном Крыму.