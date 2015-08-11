В Совбезе ООН снова заговорили о добровольном ограничении права вето

Соединенное Королевство, являющееся постоянным членом Совета Безопасности ООН, поддерживает предложение Франции о добровольном отказе от применения права вето в случаях, когда требуется принятие срочных мер для пресечения массовых преступлений.

Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель страны при всемирной организации Мэттью Райкрофт.

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"Мы поддерживаем принцип, на котором основана французская инициатива. Мы не можем представить себе ситуацию, в которой Соединенное Королевство воспользовалось бы правом вето и заблокировало принятие мер в ответ на массовые бесчинства", - сказал собеседник агентства. По его словам, "неурегулированным вопросом" остается реализация этой идеи на практике "при поддержке других постоянных членов Совета Безопасности".

Британский дипломат напомнил, что его страна в последний раз пользовалась правом вето в 1989 году, когда рассматривался проект резолюции, требовавший от США немедленно прекратить военное вторжение в Панаму. Вместе с Соединенным Королевством против этого документа проголосовали и Соединенные Штаты.

"За каждое вето приходится расплачиваться. Некоторые из них нанесли вред репутации и позициям страны, которая пользовалась этим правом", - утверждал Райкрофт.

Напомним, с предложением добровольно ограничить применение права вето выступил в 2013 году президент Франции Франсуа Олланд. Европейская страна является постоянным членом Совбеза, наряду с Россией, Великобританией, Китаем и США.

Идея Франции не предполагает внесения формальных изменений в Устав ООН - вместо этого предлагается задействовать специальную процедуру: по запросу по меньшей мере 50 стран генеральному секретарю предстоит провести оценку ситуации, вносимой на рассмотрение Совбеза. В случае, если совершенные деяния будут квалифицированы в качестве серьезных правонарушений повсеместного характера, например, геноцида или военных преступлений, будет задействовано "джентльменское соглашение", которое подразумевает добровольный отказ от применения права вето. При этом инициатива предполагает, что этот механизм не будет функционировать в случаях, когда затрагиваются национальные интересы хотя бы одного их постоянных членов СБ.

Москва выступает против внесения каких-либо изменений в порядок использования права вето, которое позволяет постоянным членам СБ блокировать принятие резолюций, даже, если они набирают необходимое большинство голосов.

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Как сообщал УНИАН, Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» «Боинг-777» рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил «Боинг».