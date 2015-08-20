Климкин уверен в неизменности поддержки Украины со стороны Польши при президентстве Дуды

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам.

"Я считаю, что отношения между Украиной и Польшей, они ни по своей истории, ни по содержанию, ни по ментальности, они не могут зависеть от каких-либо политических путей, политических движений. Они абсолютно уникальные. Это не стратегическое партнерство по сроку, это стратегическое партнерство по содержанию", - заявил Климкин, отвечая на вопрос о развитии отношений с Польшей после инаугурации нового президента Анджея Дуды.

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Как отметил министр, когда он в последний раз посещал Варшаву, то "встречался со многими сторонниками нового президента, с его очень хорошим другом, и внешнеполитическим советником и моим добрым знакомым, господином Кшиштофом Щерским. Я уверен в польской поддержке".

Также министр проинформировал, что недавно президент Украины Петр Порошенко провел беседу с Дудой. По его убеждению, Польша всегда последовательно поддерживает Украину на евроинтеграционном пути, даже в сложные времена. "Я абсолютно уверен в польской поддержке и в будущем", - подытожил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 6 августа Дуда официально стал президентом Польши, принеся присягу главы государства.