Грибаускайте украинцам: желаю всегда ценить и беречь свою свободу
10:42, 24 августа 2015Политика
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Президент Литвы поздравила украинцев с Днем Независимости.
REUTERS
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила украинцев с Днем Независимости.
Об этом Грибаускайте написала в Twitter.
"Стремление к свободе победить невозможно. Поэтому желаю всегда ценить и беречь свою свободу!", - отметила она.
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Как сообщал УНИАН, Литва является преданным союзником Украины в восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности.
З Днем Незалежності,Україно!Прагнення свободи перемогти неможливо.Тому бажаю завжди цінувати та берегти свою свободу! pic.twitter.com/j0CX1yQnjn
— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) August 24, 2015
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