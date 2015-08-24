Грибаускайте украинцам: желаю всегда ценить и беречь свою свободу

Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила украинцев с Днем Независимости.

Об этом Грибаускайте написала в Twitter.

"Стремление к свободе победить невозможно. Поэтому желаю всегда ценить и беречь свою свободу!", - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, Литва является преданным союзником Украины в восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности.