Госдеп США обвиняет боевиков и Россию в эскалации ситуации на Донбассе

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам Кирби, Россия и боевики провоцируют столкновения точно так же, как они занимались эскалацией конфликта в августе прошлого года. Он подчеркнул, что РФ и боевикам придется "заплатить" в том случае, если они попытаются захватить территории на востоке Украины.

Читайте такжеГенсек ООН призывает предпринять срочные шаги по деэскалации ситуации на Донбассе

Кирби отметил, что атаки "комбинированных российских и сепаратистских сил" имели место к северу и востоку от Мариуполя. По его словам, факт таких нападений подтвердили наблюдатели ОБСЕ. В Госдепе призвали к немедленному прекращению огня в Донбассе и полному соблюдению минских договоренностей.

Читайте такжеУкраинская сторона раскрыла причину активизации атак террористов в зоне АТО

Как сообщал УНИАН ранее, Европейский Союз осуждает ухудшение ситуации на востоке Украины и призывает стороны соблюдать режим прекращения огня.

В свою очередь, Украина призывает Российскую Федерацию принять безотлагательные меры для прекращения эскалации ситуации на Донбассе.