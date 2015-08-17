Сикорский: конфликт в Украине должен решать весь ЕС, а не отдельные страны

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своей статье для Financial Times, передает "ЕвроПравда". "В Минске было достигнуто соглашение о перемирии, однако бои на востоке Украины продолжаются и это отбросило Европу на десятилетия назад", - считает он.

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По мнению польского дипломата, создание таких институтов, как президент Европейского совета и высокий представитель по внешней политике и безопасности, было положительным явлением, которое было призвано представлять интересы ЕС как единого целого.

Однако последние международные кризисы показали, что отдельные государства-члены хотят вернуть все как было и берут решение проблем в свои руки. "В вопросе Украины Евросоюза нет даже за столом переговоров. Зато Франция и Германия, ни одна из которых не имеет общей границы с Украиной, взяли на себя управление российской агрессией, лишь с частичным успехом", - пишет Радослав Сикорский.

По его мнению, если в случае финансового кризиса большее участие состоятельных государств-членов было оправданным, то в случае дипломатии такие различия лишь играют на руку российскому президенту. "Россия использует разногласия в Европе для создания разобщенности, она предпринимает особые усилия для привлечения на свою сторону государств, имеющих мало влияния", - пишет он.

По мнению бывшего министра иностранных дел Польши, государства-члены во внешней политике должны стоять позади общей европейской политики, несмотря на давление внутри их стран. "Германия должна быть особенно удовлетворена этим принципом. Греческий кризис доказал: если ты сыграешь центральную роль, на тебя ложится большая вина. Если в Украине будет провал, большая часть вины будет на Германии", -отмечает Радослав Сикорский.

"Нам следует вернуться к отправной точке и позволить президенту Европейского совета и высокому представителю делать их работу", - резюмирует он.