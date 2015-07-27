Глава Конституционного суда Баулин, который попал в ДТП, находится в сознании - СМИ (видео)

Об этом сообщил исполняющий обязанности главного врача Полтавской областной клинической больница им. Склифосовского Александр Олийнык, передает Громадське.TV.

«Больные в сознании, контактные, но они еще находятся под действием снотворных препаратов, поэтому контакт с ними ограничен», - сказал Олийнык.

Также и.о. главного врача сообщил, что после обследований пострадавшим в ДТП были проведены оперативные вмешательства.

В настоящее время пациенты получают лечение в соответствии с медицинскими протоколами. Состояние пациентов остается тяжелым, но стабильным. Пока прямой угрозы жизни нет, но далеко идущие выводы врачи пока не делают.

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По словам Олийныка, вопрос о транспортировке в Киев сейчас не стоит – в ближайшее время пострадавшие будут проходить лечение в Полтаве.

Как сообщалось, ДТП произошло на 320 км автодороги «Киев-Харьков» вчера, 26 июля, около 20.00.

В результате столкновения автомобилей Nissan и Toyota Camry на месте аварии погибли два человека: водитель и пассажир автомобиля Nissan. Другой пассажир – мальчик 2003 г.р. – получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер ночью в реанимации.

Девочка 2004 г.р., которая также находилась в авто, сейчас находится в тяжелом состоянии и получает медицинскую помощь в реанимационном отделении Полтавской детской городской клинической больницы.

Водитель и пассажир автомобиля Toyota Camry с тяжелыми травмами направлены в реанимацию в Полтавскую областную больницу.

Один из них – председатель Конституционного Суда Украины Баулин. Он в момент аварии находился на пассажирском сидении.