Керри в разговоре с Лавровым призвал к прекращению огня на Донбассе

В телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Джон Керри выразил обеспокоенность в связи с резким ростом количества атак со стороны боевиков на востоке Украины, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе рекордное количество раз обстреляли украинские войска, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов. По его данным, сепаратисты осуществили 153 обстрела. Такая интенсивность огня соответствует активным боевым действиям, констатировал Александр Турчинов.

Как сообщал УНИАН, в результате боевых действий на Донбассе за минувшие сутки двое военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения.