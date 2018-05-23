Вехи недели. Местные выборы в столичном ракурсе, анонс ротации Кабмина и показательная социология

Местные выборы, как это и принято в цивилизованном мире, станут главным событием политической осени в Украине. По крайней мере, развитие ситуации вокруг избрания мэра Киева и постепенно нарастание активности в других городах позволяет предположить, что осенью скучно не будет.

Президент подписал закон о местных выборах, сняв вопросы о формате будущей избирательной кампании. К автографу главы государства его соратники из «БПП-Солидарность» приурочили согласие Виталия Кличко на вхождение «УДАРа» в состав пропрезидентской партии. По понятным причинам – с условием поддержки кандидатуры Виталия Владимировича на выборах столичного мэра, в обмен на что он фактически отказывается от политической самостоятельности. Рамки политических приличий в вопросе обретения столичным мэром безУДАРного статуса находятся в процессе обсуждения.

Юлия Тимошенко буквально на полдня мелькнула в ленте новостей в качестве возможного кандидата в мэры Киева, но ее «Батькивщина» оперативно опровергла эту информацию. Видимо, Юлия Владимировна не решилась рисковать походом на Крещатик, не располагая полной уверенностью, что в качестве мэра Киева (ораторские таланты и заблаговременно оседланная тема коммунальных тарифов увеличивали шансы на победу) не получит сдержек и противовесов в виде лояльного президенту председателя КГГА и недружелюбного Киевсовета.

Зато партия «УКРОП» решила второй раз использовать своего джокера – Геннадия Корбана.

По всей видимости, молодая политическая сила решила доказать, что «осечка» в Чернигове – не повод отказывать от активной общественно-политической позиции, которая зачастую напоминает троллинг президента. Сомнительно, что в столице «укропы» под предводительством Корбана снова сделают ставку на раздачу продуктовых пайков – в Киеве своя специфика и свои традиции критического отношения к центральной власти. Судя по всему, партия намерена использовать своего фронтмена в качестве локомотива для получения прописки в Киевсовете.

Вряд ли примут активное участие в будущих местных выборах в столице члены «Комитета спасения Украины» во главе с Николаем Азаровым, хотя визуальная реклама этого объединения на улицах столицы была еще весной. Новоявленные «спасатели» намерены работать в кремлевской матрице разрешения кризиса в Украине, по этой причине костерят Виктора Януковича.

Изменения в составе правительства анонсировал Арсений Яценюк. Правда, новую структуру и кадровый состав Кабинета Министров премьер намерен предложить парламентской коалиции только в сентябре.

О возможных изменениях в составе правительства говорят уже так долго, что осуществить их для правящей коалиции – не столько вопрос политической целесообразности, сколько собственного политического выживания.

К тому же давно пора отказаться от квотного принципа в формировании власти.

Интересно отметить, что украинцы, согласно данным проведенного Фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова опроса, демонстрируют растущее стремление к европейской и евроатлантической интеграции. Тех, кто выступает за интеграцию с ЕС, втрое больше, чем сторонников сближения с Таможенным Союзом, а 63,9% респондентов готовы проголосовать за вступление Украины в НАТО. Агрессия России дает свои плоды.

Евгений Магда