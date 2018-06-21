Вехи недели. Предвкушение децентрализации, надежды крымских татар и прокурорские страдания

Одобрение Конституционным Судом проекта изменений в Основной Закон вряд ли стало неожиданностью: с момента своего создания КС не смел перечить президенту в принципиальных для главы государства вопросах. Правда, темп одобрения вопреки госпитализации после ДТП главы суда Юрия Баулина и заблаговременное увольнение на пенсию принципиального конституционного судьи Виктора Шишкина несколько смазали впечатление. Теперь парламентариев соберут после Дня Независимости, дабы еще раз проголосовать (интересно, приедет ли Виктория Нуланд) и начинать подготовку к решающему голосованию, требующему 300 голосов.

По состоянию на сегодня гарантировать консолидацию такого количества парламентариев никто не возьмется. Децентрализация, которая проходит одновременно с попыткой обеспечить демилитаризацию на отдельных участках соприкосновения с боевиками, напоминает сложный акробатический трюк. Наверное, еще никогда процесс голосования за конституционные изменения не находился под влиянием такого количества внешних факторов. Украина своим нынешним маневрированием расплачивается за отсутствие эффективных реформ в предыдущие годы независимости.

Порошенко в этой ситуации уверяет, что украинские военные не оставят господствующие высоты в районе Мариуполя. Полагаю, президент хорошо понимает возможные негативные последствия возможного наступления боевиков, которых не сдерживают нормы международного права. Интересно отметить, что глава государства дал понять, что поддерживает создание поместной православной церкви, способной в случае создания стать весомым аргументом в противостоянии с Россией.

Основным союзником в деле борьбы за Крым остаются для официального Киева крымские татары. Их второй Всемирный конгресс прошел на минувших выходных в Анкаре, поскольку собраться на территории Крымского полуострова представители коренного народа не могут – и Мустафе Джемилеву, и Рефату Чубарову въезд туда запрещен российскими властями. Павел Климкин, представлявший на форуме украинское государство, зачитал обращение президента, в котором крымским татарам обещана национально-территориальная автономия. Крымские татары призвали мировое сообщество признать действия России геноцидом, и намерены принять участие в создании первого для Вооруженных Сил Украины мусульманского батальона.

Поскольку военная тема остается актуальной, премьер-министр и министр внутренних дел в унисон решили заняться проблемой перехода украинской армии на профессиональную основу. Арсений Яценюк поручил просчитать стоимость перехода Вооруженных Сил на профессиональную основу, однако следует учитывать, что осуществить его без появления экономического роста проблематично. Запад при всех симпатиях к Украине, выражающихся в кредитовании нашей экономики, не станет финансировать усиление украинской армии.

Виктор Шокин решил использовать передышку в работе Верховной Рады для демонстрации своей эффективности. Он принял отставку своего первого заместителя Владимира Гузыря и пообещал эффективные действия в отношении Виктора Януковича и российских граждан, причастных к захвату Надежды Савченко. Кроме того, генеральный прокурор пообещал дополнить представление на лишение депутатской неприкосновенности радикала Андрея Лозового аналогичными обращениями по поводу парламентариев, ранее бывших членами Партии регионов.

Евгений Магда