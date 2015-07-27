ЦИК обработала более 96% протоколов на 205-м округе в Чернигове
По состоянию на 12:10 27 июля ЦИК обработала 96,38% протоколов участковых избирательных комиссий.
Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Так, за кандидата в нардепы от блока Петра Порошенко Сергея Березенко проголосовали 35.75% избирателей, кандидата от "Укропа" Геннадия Корбана поддержали 14.84% избирателей.
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Как сообщал УНИАН, по результатам трех из четырех экзит-поллов на промежуточных выборах в 205-м округе в Чернигове побеждает Геннадий Корбан.
В частности, согласно данным экзит-полла New Image Marketing Group, Корбан лидирует на выборах в 205-м округе с 33% голосов, а по результатам опроса центра SOCIS его оппонент Березенко набрал 31,4%.
По результатам экзит-пола организации "Доброчин", Корбан лидирует на выборах в 205-м округе с 22,8% голосов.