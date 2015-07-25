Президент назначил начальника Управления СБУ в Закарпатской области

Президент Украины Петр Порошенко назначил Олега Воеводина начальником Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Соответствующий указ №451/2015 от 24 июля опубликован на президентском сайте. "Назначить Воеводина Олега Владимировича начальником Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", - говорится в документе. Читайте такжеПорошенко сменил начальника контрразведки СБУ Как сообщал УНИАН, временно исполняющий обязанности начальника Управления СБУ в Закарпатской области Владимир Гелетей отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебного расследования. Напомним, 15 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что УСБУ в Закарпатской области возглавит Воеводин.

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