Президент назначил начальника Управления СБУ в Закарпатской области
21:18, 25 июля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Олега Воеводина начальником Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.
Президент Украины Петр Порошенко / Фото УНИАН
Соответствующий указ №451/2015 от 24 июля опубликован на президентском сайте.
"Назначить Воеводина Олега Владимировича начальником Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", - говорится в документе.
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Как сообщал УНИАН, временно исполняющий обязанности начальника Управления СБУ в Закарпатской области Владимир Гелетей отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебного расследования.
Напомним, 15 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что УСБУ в Закарпатской области возглавит Воеводин.
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