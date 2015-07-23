Тука рассказал, как будет формировать команду в Луганской ОГА

О своих планах он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Туки, принципиальным вопросом относительно возможности продолжать работу в ОГА будет причастность к сепаратистскому движению и коррупции.

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"Во-первых, надо понимать, что далеко не все люди - чиновники - далеко не все из них замазаны или в коррупционной деятельности, или в сепаратистском движении. Далеко не все. Поэтому, если человек добросовестно выполняет свои обязанности и ни в чем не замаран, то я не исключаю того, что он будет дальше работать. Но есть люди, которые избежали наказания за поддержку сепаратистов, а во-вторых, мы проверим деятельность прокуратуры и СБУ, по расследованиям по коррупционной деятельности", - сказал Тука.

Ранее УНИАН сообщал, что Георгий Тука был назначен на должность главы Луганской области 22 июля. На сайте президента уже опубликован указ, а Тука представлен активу области.