Обнародован указ президента о назначении Туки главой Луганской ОГА

16:25, 22 июля 2015
Политика
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Другим своим указом президент уволил Юрия Клименко с должности временно исполняющего обязанности председателя Луганской ОГА.

Тука / Фото УНИАН

Обнародован указ президента Петра Порошенко о назначении Георгия Туки председателем Луганской областной государственной администрации.

Текст документа обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом президент уволил Юрия Клименко с должности временно исполняющего обязанности председателя Луганской ОГА.

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Как сообщал УНИАН, 15 июля президент уволил Геннадия Москаля с должности председателя Луганской ОГА, назначив его руководителем Закарпатской обладминистрации.

В тот же день Порошенко назначил в.и.о. председателя Луганской областной государственной администрации Клименко.

Сегодня президент представил Туку как председателя ОГА активу Луганской области.

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