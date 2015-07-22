Обнародован указ президента о назначении Туки главой Луганской ОГА
Другим своим указом президент уволил Юрия Клименко с должности временно исполняющего обязанности председателя Луганской ОГА.
Обнародован указ президента Петра Порошенко о назначении Георгия Туки председателем Луганской областной государственной администрации.
Текст документа обнародован на сайте главы государства.
Другим своим указом президент уволил Юрия Клименко с должности временно исполняющего обязанности председателя Луганской ОГА.
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Как сообщал УНИАН, 15 июля президент уволил Геннадия Москаля с должности председателя Луганской ОГА, назначив его руководителем Закарпатской обладминистрации.
В тот же день Порошенко назначил в.и.о. председателя Луганской областной государственной администрации Клименко.
Сегодня президент представил Туку как председателя ОГА активу Луганской области.