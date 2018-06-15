Очередной этап борьбы с коррупцией: друзьям – все, врагам – земельный аукцион?

Наши Президент и премьер наперегонки борются с коррупцией. Вот и вчера Виктор Ющенко отметил, что тяжело назвать сферы, где нет коррупции. Особенно это касается системы выдачи лицензий и разрешений. Президент призвалпересмотреть эту систему . А премьер, в свою очередь, мотивирует необходимость возобновления действия постановления о порядке проведения аукционов тем, что «земельная мафия» воспользуется несколькими днями отсутствия правового поля для последующих злоупотреблений с землей". Создается впечатление, что на Грушевского и на Банковой каждый борется с чем-то своим, называя это свое одним и тем же словом.

Коррупция в нашей стране – как кассетный скандал. Сначала резануло по живому. Потом – верилось, что дракона можно одолеть. Сейчас – смешно. Смешно от того, что в базе законодательства можно найти десятки президентских указов и кабминовских постановлений, которые должны были давно уже побороть коррупцию. И стоит ли всуе говорить о том, что ни один из них не был выполнен? Потому что в Украине коррупцию нельзя победить априори.

Писательница Марина Гримич в своем эссе дает этому объяснение: украинцы руководствуются обычным правом, которое снисходительно относится к взяткам, – как к вознаграждению за предоставленные услуги, поскольку это удобно и выгодно обеим сторонам. "Украинский правовой институт собственности, договорно-обязательных отношений, не говоря уже о семейных, практически всегда регулировался обычаем".

Искренние попытки преодолеть коррупцию завершились вместе с Майданом. С тех пор все потуги должностных лиц отсечь главу коррупционной гидре под прицелом телекамер были сугубо опереточными. К ним относится, в частности, и идея земельных аукционов. Кое-где она была бы эффективной, однако для этого такая идея должна быть частью правового ДНК. У нас она похожа на мутационный ген.

Системе понадобился квартал, чтобы выработать антитела против этой недостаточно продуманной директивы. Особенно парадоксально было наблюдать за мэрами городов, которые разрывались между тимошенковской Сциллой и ющенковской Харибдой, не зная, осудить ли аукционы, или объявить их бюджетной панацеей. В действительности кто, как не они, знают, как обойти запрет. За это время местными советами приняты тысячи земельных решений, и их не остановило требование выносить отвод земельного участка в собственность или в аренду. Вернее, пользуясь аксиомой каудильо Франко: друзьям – все; врагам - земельный аукцион.

Прежде всего земля массово отводится на коммунальные предприятия, многие из которых спешно для этой цели создаются. Юристы перечитали Земельный кодекс и активизировали его подзабытую 92-ую статью. Согласно ей «права постоянного пользования земельным участком из земель государственной и коммунальной собственности приобретают: а) предприятия, учреждения и организации, которые принадлежат к государственной и коммунальной собственности...” Ссылаясь на эту статью, местные советы отводят землю основанным ею предприятиям без всяческих аукционов, предусматривая, что впоследствии «умрет или падишах, или осел». Если умрет «падишах» (изменения в Земельный кодекс) – отменят земельное решение и примут его в интересах другого предприятия-фаворита. Умрет «осел» (надежда на отмену изменений в Земельный кодекс) – еще лучше: в таком случае коммунальное предприятие получит все стадии согласования на отвод земельного участка и, как на блюдечке, предложит ее инвестору. Как инвестор будет рассчитываться с владельцем участка – это уже решать Раде. Копейки перечислят в бюджет. Остальное возьмут имущественными правами на квартиры и офисные помещения, которые будут построены на этом участке.

Обошли и проблему, которая предстала перед теми юридическими и физическими лицами, которые успели начать процесс отвода земельных участков до 2008 года. В решение сессий вписывается пункт о том, что коммерческие риски оформления документов ложатся на кандидата на право владения земельным участком (или на его аренду). Для начала предприниматель, как правило, на первое свое обращение получает формальную отписку из районного или городского управления земельных ресурсов о том, что проект отвода не может рассматриваться в связи с изменениями в Земельный кодекс. Однако потом этот вопрос решается в лучших традициях украинского обычного права.

А если нужно провести аукцион – то его можно срежиссировать без проблем. В одном из пристоличных городков победителем земельного аукциона на участок площадью в 10 га стала фирма, созданная за день до представления документов, и основатели основателей которой зарегистрированы в штате Делавер и на Виргинских островах.

В январе Юлия Тимошенко призывала соотечественников ("Урядовий Кур’єр", 26 января) анонимно звонить по телефону на многоканальную телефонную линию или сообщать через Интернет о фактах вымогания взяток в той или другой инстанции.

Звонили ли по телефону многие из нас? А те, кто звонил по телефону, – они кто? Павлики морозовы? Пост-майданные донкихоты?

Станислав Голубенко