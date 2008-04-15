Ющенко: если мы хотим преодолеть коррупцию, нам нужно начинать с себя

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил руководству Министерства внутренних дел, Службы безопасности и Генеральной прокуратуры в течение трех недель создать новый план борьбы с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на совещании по вопросам борьбы с коррупцией.

Президент заметил, что на сегодня в Украине фактически не осуществляются системные шаги по преодолению коррупции. «Она (коррупция – УНИАН) зашла так далеко, что отнимает возможности у государства, у украинцев», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что, к сожалению, сегодня самыми большими взяточниками являются те структуры, которые должны защищать граждан от коррупции. Президент раскритиковал деятельность правоохранительных органов. Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны возглавлять люди, которые могут достойно держать флаг борьбы с коррупцией, и особенно эта борьба должна наблюдаться в самых правоохранительных органах.

В.ЮЩЕНКО также навел исследование международных институтов, согласно которым Украина принадлежит к самым коррумпированным странам мира. А отечественные исследования свидетельствуют, что наиболее коррумпированы медицина, образование, органы внутренних дел, налоговые и таможенные органы.

Президент отметил, что сегодня тяжело назвать сферы, где нет коррупции. Особенно это касается системы выдачи лицензий и разрешений. Он призвал пересмотреть эту систему.

В.ЮЩЕНКО сказал, что, по оценкам экспертов, украинцы в течение года дали взяток на сумму более чем 3,5 млрд. грн., в то время как правоохранительными органами выявлены убытки на 43 млн. грн., а фактически возмещены 18 млн. грн.

Президент также раскритиковал то, что за год к ответственности за коррупционные действия привлечены лишь три человека. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что эффективно не позволяет бороться с коррупцией то, что сами правоохранительные органы коррумпированы.

Также, по мнению Президента, способствует коррупции существенное увеличение госслужащих. Он привел конкретные примеры по Министерству внутренних дел, Министерству финансов, МЧС, другим ведомствам, где на протяжении последнего времени количество служащих выросло больше, чем на сто людей.

«Если мы хотим преодолеть это зло (коррупцию – УНИАН), нам нужно начинать с себя», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что понимает, какое сопротивление это может вызывать, но он считает, что необходимо это преодолевать.