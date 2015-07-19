Президент рассматривает три кандидатуры на должность председателя Луганской ОГА

Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV.

“Я на этой неделе планирую, может, поехать в Луганскую область. И сейчас передо мной стоит вопрос очень непростого выбора. Я имею три кандидатуры, сейчас состоятся собеседования с ними для того, чтобы выбрать надежного человека, который бы продолжил дело Геннадия Москаля, который бы защитил украинскую государственность, который бы не боялся лезть под пули, обеспечил бы достойную жизнь на Луганщине украинским гражданам”, - сказал президент.

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Как сообщал УНИАН, 15 июля президент уволил Москаля с должности председателя Луганской ОГА и назначил его руководителем Закарпатской областной государственной администрации.

Того же дня Порошенко назначил в.и.о. председателя Луганской облгосадминистрации Юрия Клименко, который до назначения работал в должности заместителя руководителя Луганского военно-гражданской администрации по вопросам общественного порядка и безопасности.