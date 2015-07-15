Президент назначил временно исполняющего обязанности председателя Луганской ОГА Клименко

Президент Петр Порошенко назначил временно исполняющим обязанности председателя Луганской областной государственной администрации (ОГА) Юрия Клименко.

Соответствующий указ размещен на сайте президента. Читайте такжеПорошенко назначил Москаля на должность председателя Закарпатской ОГА - "одного из лучших губернаторов" Также обнародован указ президента Петра Порошенко о назначении Геннадия Москаля главой Закарпатской ОГА. И обнародован указ об освобождении Геннадия Москаля от должности председателя Луганской областной государственной администрации. Справка УНИАН. Юрий Клименко до назначения работал на должности заместителя руководителя Луганской военно-гражданской администрации по вопросам общественного порядка и безопасности.

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