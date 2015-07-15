Президент назначил временно исполняющего обязанности председателя Луганской ОГА Клименко
18:50, 15 июля 2015Политика
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Президент Петр Порошенко назначил временно исполняющим обязанности председателя Луганской областной государственной администрации (ОГА) Юрия Клименко.
Порошенко назначил временно председателя Луганской ОГА / Фото УНИАН
Соответствующий указ размещен на сайте президента.
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Также обнародован указ президента Петра Порошенко о назначении Геннадия Москаля главой Закарпатской ОГА.
И обнародован указ об освобождении Геннадия Москаля от должности председателя Луганской областной государственной администрации.
Справка УНИАН. Юрий Клименко до назначения работал на должности заместителя руководителя Луганской военно-гражданской администрации по вопросам общественного порядка и безопасности.
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