Порошенко и Рютте обсудили состояние расследования катастрофы самолета MH17
Президент провел телефонный разговор с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается в сообщении, президент выразил соболезнования народу Королевства Нидерланды в связи с годовщиной сбивания самолета MH17 «Малайзийских авиалиний». «Сегодня, как и год назад, наш народ осуждает эту трагедию и выражает поддержку и искренние соболезнования семьям и близким погибших», - подчеркнул он.
Порошенко и Рютте обсудили состояние расследования катастрофы и договорились и в дальнейшем принимать все необходимые меры для реализации совместной инициативы Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины относительно основания международного трибунала с целью привлечения к ответственности виновных в преступлениях, связанных со сбиванием самолета.
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В этой связи была достигнута договоренность поручить главам внешнеполитических ведомств «пятерки» согласовать совместные шаги для продвижения проекта резолюции и устава трибунала в рамках Совета безопасности ООН.
Собеседники подчеркнули, что это преступление представляет угрозу для мира и международной безопасности в целом и должно быть должным образом расследовано, а виновные - наказаны. «Безнаказанность в этом деле создает опасный прецедент», - добавил президент Украины, подчеркивается в сообщении.
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Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олландом и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Порошенко выразил обеспокоенность продолжением эскалации на Донбассе и призвал к полному выполнению Минских договоренностей.