Москаль пригрозил отправлять в военкоматы всех, кто будет ходить в балаклаве (видео)

Об этом в интервью изданию "Слово и Дело" заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Он отметил, что не стоит кричать "Украина превыше всего" и "Смерть врагам", здесь врагов нет, враги там – на линии фронта.

"Показывать свое геройство и воевать с мирным населением и безнаказанно ходить здесь с оружием и пугать людей. Я категорически сказал, кого увидите в балаклаве - сразу тащите в военкомат", - подчеркнул Москаль.

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Кроме того, глава Закарпатской ОГА призвал всех, кто увидит в военной форме мужчину, который не является военным вооруженных формирований или участником АТО (значит, он показывает, что он хочет на фронт), тащить его в военкомат.