Как это было: первые сообщения и версии падения рейса MH17

Первые сообщения

17 июля 2014 года. Прошло пять месяцев после победы Майдана и начала открытой российской агрессии против Украины. Украинские силовики и тогда еще нелегальные добровольческие батальоны ведут ожесточенные бои на Донбассе. Гиркин две недели как перебазировался из Славянска в Донецк. В России уже находится в плену Надежда Савченко. До первого Минского соглашения более двух месяцев.

В этот день около 16:15 по Киеву в компании Malaysia Airlines сообщили со ссылкой на украинский ATC (центр контроля полетов), что пропала связь с летевшим над Донбассом самолетом Боинг 777, выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстредам – Куала-Лумпур (в опубликованном позже докладе Dutch Safety Board указано, что все бортовые системы перестали работать в 16:20:05).

Информация об этом в украинских СМИ начала появляться около 18:00. Среди первых о падении сообщили Дмитрий Тымчук и Антон Геращенко. В частности, Тымчук заявил, что в районе падения самолета не было украинских средств ПВО, а в посте Геращенко высказывалось предположение, что самолет был сбит из ЗРК "Бук".

Главный редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на источник в Минобороны, что за день до трагедии в районе авиакатастрофы пролетал украинский Ил-76 с грузами, который мог быть вероятной военной целью боевиков.

В онлайн-репортаже Би-Би-Си в записи за 16:50 упомянуто, что, по сообщению The Associated Press, один из журналистов агентства видел "Бук" утром 17 июля в районе Снежного.

В то же время, в первых сообщениях российских и сепаратистских СМИ говорилось о сбитом транспортнике Ан-26 украинских ВВС.

"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же - не летать в нашем небе. Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали", - говорится в сообщении функционирующей до сих пор сепаратистской группы ВКонтакте "Сводки ополчения Новороссии", подписанном временем 17:50 мск (18:50 по Киеву).

На данный момент сообщение удалено, но сохранилось в интернет-архиве. Примечательно, что на сохраненной странице есть еще одно, более ранее, сообщение о падении самолета – за 17:37 мск.

"В районе Снежного только что сбили Ан-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс", – сообщили тогда боевики "по горячим следам".

Также около 18:00 мск о сбитом украинском АН-26 сообщили РИА Новости и Лайф-ньюз.

Тогда же в сети начали появляться первые видео и фото с места событий. На одном из них видно, как радуются люди, наблюдавшие за падением самолета, который считали украинским.

Версии

За прошедший со времени катастрофы год появились десятки версий катастрофы, сводящиеся в основном к взаимным обвинениям соперничающих сторон украинско-российского конфликта.

В Украине последовательно придерживаются выдвинутого в первые часы после катастрофы предположения о том, что самолет был сбит ракетой ЗРК "Бук" российского происхождения, выпущенной либо боевиками-сепаратистами, либо российскими военными.

"Это очевидный факт, который имеет огромную доказательную базу. То есть это не предположение, это уже доказанный факт", - заявил в прошлую пятницу, 10 июля, секретарь СНБО Александр Турчинов.

Эксперты и медиа с российской и сепаратистской стороны выдвинули много разных версий.

1. Заговор ЦРУ. Самым экзотическим из получивших широкое распространение стало предположение о том, что упавший самолет - на самом деле лайнер той же компании, пропавший в марте того же года над Индийским океаном. В самолет якобы заранее загрузили трупы, а паспорта пассажиров подбросили уже после катастрофы. Элементы этой версии уже на следующий день после катастрофы озвучил командир боевиков Гиркин-Стрелков, заявивший, что тела погибших были "несвежие".

2. Украинский штурмовик. Уже к вечеру дня катастрофы российские медиа начали публиковать материалы о том, что в зоне падения лайнера видели боевой самолет.

"По утверждениям испанского диспетчера, якобы следившего за полетом малазийского Boeing, незадолго до крушения лайнера, рядом с ним были замечены два украинских военных самолета", - сообщили РИА Новости со ссылкой на Твиттер якобы испанского диспетчера по имени Carlos Spainbuca. На следующий день аккаунт был удален.

По сообщению Медузы, в начале 2015 года он возобновил работу под женским именем и "ведет жизнь бота". По состоянию на 17 июля 2015 года акаунт снова заблокирован.

Данная версия как минимум дважды получала резонансное развитие в медиа. 14 ноября 2014 года на российском Первом канале показали якобы спутниковый снимок момента выстрела украинского истребителя по Боингу, оказавшийся фейком. 23 декабря Комсомольская правда опубликовала интервью со свидетелем, который якобы видел вылет самолета Су-25 с ракетами "воздух-воздух" и возвращение без одной ракеты. После этого о том, что видел два самолета рядом с Боингом (на высоте 10 км) вспомнил и командир боевиков ДНР Александр Захарченко.

Читайте такжеЗахарченко даже не краснеет: он лично видел, как Боинг сбивали уже два украинских самолетаСБУ заявляет, что авиация в тот день вылетов не проводила.

3. Бук, но украинский. В начале июня 2015 года российский концерн "Алмаз-Антей", занимающийся производством ЗРК "Бук", опубликовал отчет, согласно которому Боинг мог быть сбит с помощью ЗРК, но украинского и с территории, подконтрольной Украине.

Трибунал?

Несколько дней назад пять стран обратились к СБ ООН с просьбой создать международный трибунал по катастрофе MH17.

Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина считают, что создание Советом Безопасности ООН независимого международного уголовного трибунала «является лучшим средством обеспечения справедливости для жертв и их близких, и отвечает самым высоким международным стандартам», сообщил сайт постпреда Украины в ООН.

Россия выступила против - президент РФ Владимир Путин заявил, что данное предложение "контрпродуктивно" и "преждевременно".