Москаль на оба ваши дома

В среду, 15 июля, Петр Порошенко посетил Закарпатскую область с рабочим визитом. В этот же день на сайте главы государства были обнародованы указы об освобождении губернатора Луганской области Геннадия Москаля с должности и назначении его главой Закарпатской областной государственной администрации. "С тяжелым сердцем отдаю самое ценное, что имею. Понимая все имеющиеся риски и по Луганской области, где Москаль проявил себя с самой лучшей стороны своей смелостью, делаю все возможное чтобы показать, что закарпатцев никогда не оставим один на один с бандитами", - сказал президент, представляя местному активу нового губернатора.

При этом глава государства пообещал новому главе ОГА мощную поддержку и усиление. "Два преимущества Москаля дают мне надежду на его успех. Первое – его полная независимость. На Закарпатье каждый принадлежит к какому-либо клану. О Москале если спросят – "чей он?" - а он – президента. И второе преимущество – опыт, приобретенный во фронтовой Луганской области", - объяснил Порошенко свое решение и добавил, что в Закарпатье – свой фронт: "с коррупцией и контрабандой".

Губернатору нужен карт-бланш

Опрошенные УНИАН политологи соглашаются, что новоназначенный губернатор, действительно, равноудален от местных "кланов" и знает местную "кухню" не понаслышке, поскольку уже работал в Закарпатье. Но признают, что без поддержки из Киева один Москаль – в поле не воин. "Кандидатура оптимальная для Закарпатья, он здесь работал, потом долгое время был оторван от региона, то есть, у него нет завязок на кума, свата, брата и тому подобное", - считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

И, по его словам, если у Москаля будет карт-бланш (как, например, у Саакашвили в Одессе) – он сумеет изменить ситуацию, в том числе, под протекцией Киева, очищая силовые органы на Закарпатье. Сейчас же, по мнению политолога, новому губернатору следует начинать разгребать авгиевы конюшни с самых низов: "Сейчас он должен заниматься тем, чтобы местные мужики не имели никакой возможности плевать ни на правоохранительные органы, ни на местные административные ведомства. С этого следует начать".

Действительно, учитывая, что регион больше двух десятков лет жил обособленно, по мукачевским – а не по украинским – законам, в коррупционную систему, существующую на Закарпатье, вовлечены все, включая погранслужбу, СБУ, МВД, прокуратуру. "Это уже социальное явление, которое пронизывает этот регион сверху до низу. Верить, что герой-одиночка победит этот спрут, по меньшей мере, наивно", - считает политтехнолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Однако, по его мнению, запустить процесс по демонтажу этой системы Геннадию Москалю вполне по силам. "Президенту в этом регионе нужен был человек, которому он доверяет и который способен на решительные действия. Учитывая короткую кадровую скамейку запасных, выбор пал на Геннадия Москаля, который является достаточно жестким и способен принимать экстраординарные и радикальные решения", - отметил он.

По его словам, миссию нового губернатора на Закарпатье можно считать пожарной: "Пожар уже есть. И, очевидно, ему придется его тушить, дабы не допустить, чтобы сгорело все".

Есть ли альтернатива контрабанде?

Действительно, Закарпатье может превратиться в еще один источник дестабилизации, поскольку регион – сложный и многонациональный. И в нем не получится использовать практику простых решений сложных проблем. К примеру, если только уволить всех местных таможенников, это вовсе не будет означать, что система контрабанды и коррупции побеждена. "Если забирать у людей контрабанду, с которой они живут годами, им нужно давать работу. Иначе существует риск дестабилизации региона, вылезут все скелеты из шкафов, вроде русинского сепаратизма, и Закарпатье может взорваться", - рассказал Золотарев.

"Самое ужасное, что в этом регионе, по разным оценкам, от 25% до 50% населения вовлечено в индустрию контрабанды. Они привыкли годами носить через границу сигареты и алкоголь. Кто-то, как милиция и пограничники, их пропускает, кто-то это все "крышует", кто-то эти сигареты пакует… Соответственно, поменять ситуацию можно, только дав этим людям альтернативные средства зарабатывания на хлеб", - вторит ему отмечает политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец.

В этой связи, по его словам, процесс борьбы с контрабандой будет длинным. Тем более, что эта проблема – вопрос комплексный, который требует общих усилий всех силовых ведомств. И пока объединения усилий не произошло, вероятно, "тушение пожара" на Закарпатье Геннадий Москаль будет проводить отработанными на терриконах Луганщины методами – лично перехватывать грузы контрабандистов. "Этот будет первый губернатор, который не будет жить с контрабандой. В принципе, контрабандисты могут к нему прийти, но, у него есть для них набор слов, которые заканчиваются на "ять" и "уй". Поэтому он отправит этих людей куда подальше очень быстро", - считает Березовец.

Получится ли такими методами обуздать контрабандистов и их "крышу" - покажет время. Однако неординарность личности нового губернатора Закарпатья, по мнению политтехнолога, может помочь добиться результата. "Он никогда не был человеком, который особо заморачивался соблюдением каких-либо рамок. Секрет успеха Москаля заключается в том, что он всегда переходит грань и, собственно, за счет этого и добивается результата", - подытожил он.

Киеву нужен контроль

В свою очередь, политолог, директор неправительственной организации "Институт глобальных исследований" Вадим Карасев считает, что при назначении Геннадия Москаля губернатором Закарпатья сработала бюрократическая логика. "Я бы не преувеличивал значение этой кадровой перезагрузки. Не стоит надеяться, что поменяем людей и произойдет чудо. Чуда не будет, потому что контрабанда – это явление достаточно прочное, структурное, системное и не один супергубернатор, супермен, терминатор или губернатор-терминатор вроде Геннадия Москаля эти контрабандные потоки не перекроет", - считает он.

Более того, политолог допускает, что радикальные меры, которые могут быть предприняты, могут сыграть с планами Киева злую шутку – контрабандисты уйдут в подполье, будут рыть тоннели глубже, а за риски – платить "наверх" больше. "Раз есть потребность в контрабанде и это хороший бизнес, то он найдет пути обхода любого губернатора, даже Москаля… При всем уважении к Москалю, к его незаурядным способностям как публичного политика, как антикризисного губернатора, все это (его назначение, – УНИАН) бюрократическая логика и короткий тактический шаг центральной власти на 3-4 месяца", - отметил Карасев.

По его мнению, бороться с контрабандой как явлением не получится только лишь административно-полицейским путем. Необходимо искать экономические причины и политические основания для ее существования. "А это уже проблема правительства, экономической политики государства, легализации внешнеэкономических связей и так далее", - считает он.

Собственно, ключевой функцией новоназначенного губернатора Закарпатья будет не только борьба с контрабандой, поскольку это, в первую очередь, задача правоохранителей, а преодоление кризиса, неуправляемости и слабого контроля над ситуацией в регионе, считает политолог, глава центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его словам, губернатор должен активно координировать работу силовиков по борьбе с контрабандой, но назначение Геннадия Москаля на эту должность связано с необходимостью усиления роли центральной власти в Закарпатской области.

"Тот "нарыв" в Мукачево, который прорвался, показал, что, к сожалению, ОГА в Закарпатье лишь наблюдала за ситуацией, но не контролировала ее и фактически не влияла на ситуацию. Москаль должен восстановить это влияние", - отметил он.

По словам Фесенко, сделать это быстро и в полном объеме не удастся. "Но в значительной мере с задачей общего наведения порядка Москаль справится. Потенциал для этого есть", - считает политолог.

Татьяна Урбанская, Константин Гончаров