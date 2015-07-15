Кабмин одобрил пакет жесткой экономии, подобный британскому - Яценюк
Правительство Украины приняло пакет жесткой экономии, который когда-то сделал британскую экономику действительно процветающей и мощной.
Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил во время встречи премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, сообщает пресс-служба Кабмина.
Также Яценюк подчеркнул, что у Украины и Великобритании есть много общего.
"Когда-то правительство Кэмерона приняло пакет жесткой экономии. И вы сделали вашу экономику действительно процветающей и мощной", - сказал премьер.
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При этом он провел аналогии с Украиной, подчеркнув, что украинское правительство пошло на подобные шаги.
Яценюк отметил, что опыт обеих стран поможет «сделать мир лучше, чтобы ЕС оставался единым, и чтобы ЕС был одним из ключевых в поддержке территориальной целостности и независимости Украины».