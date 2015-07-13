Наливайченко подал заявление о лишении его статуса участника боевых действий
Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко подал заявление с просьбой лишить его статуса участника боевых действий.
Об этом Валентин Наливайченко сообщил на своей странице в соцсети.
Читайте такжеНаливайченко оформил статус участника АТО. Лубкивский говорит, что законно
Заявление на имя председателя Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО Артура Деревянко, которое Валентин Наливайченко обнародовал на своей странице, датировано сегодняшним числом.
"Подаю заявление о лишении меня статуса участника боевых действий", - говорится в документе.
Также заявление о лишении статуса участника боевых действий подал бывший советник Наливайченко Маркиян Лубкивский.
Он выложил фото аналогичного документа на имя председателя Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО на своей странице в соцсети.
"Подаю заявление о лишении меня статуса участника боевых действий", - сказано в заявлении Маркияна Лубкивского, которое также датировано сегодняшним числом.
Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада по представлению президента уволила Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.