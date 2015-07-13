Законопроекты МОЗ не помешают, но и не помогут реформам - депутат

«90% нового – это либо сугубо технические вопросы, либо «хорошо забытое, старое», и острой необходимости в принятии этих законопроектов нет» - отметил он, указав, что в данных документах абсолютно не затронуты главные направления реформирования медицины.

Нет ни слова о стоимости за конкретно оказанную помощь, о создании основ медицинского страхования, незамеченной осталась специализация учреждений здравоохранения, не определен необходимый бесплатный минимум и критерии платных услуг, и пр.

По мнению парламентария, данный пакет законопроектов касается лишь перевода учреждений охраны здоровья из бюджетных учреждений в коммунальные предприятия, хотя эта тема, уже начиная с начала 2000-х годов, не только обсуждалась, а и находила практическую реализацию в целом ряде областей: Харьковской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской и других.

Следует учесть, что и сейчас законодательное поле вполне позволяет сделать такую ​​реорганизацию - достаточно Хозяйственного кодекса, чтобы создать государственное или коммунальное предприятие.

Но даже в этом вопросе, ряд предложений МОЗ вызывает недоумение.

Так, крайне безответственным считает народный депутат, создание ООО на базе государственных коммунальных предприятий, ведь ООО, как организационная форма предусматривает наименьший уровень ответственности и обязательств.

Очень спорным является и создание медучреждений путем объединения имущества разных форм собственности, когда в государственное предприятие будет вливаться частный капитал. Фактически это приведет к тому, что основные фонды - здания, инвентарь, оборудование, которые сейчас есть в больницах и амбулаториях, будут попросту бесплатно эксплуатироваться.

Кроме того, к созданным государственным коммунальным предприятиям не будет применяться порядок ценообразования, установленный Кабмином. Это говорит о том, что учреждения будут устанавливать расценки самостоятельно, а там, где есть дефицит на определенные услуги, можно будет неплохо заработать за счет пациентов.

На несовершенство Законопроектов МОЗ многие эксперты указывали и ранее, но большинство принципиально важных замечаний так и не были приняты Министром Квиташвили во внимание, разве только то, что финансирование медучреждений не будет прекращено до полной их реорганизации.

«Такие законопроекты возможно не помешают, но и не помогут реформам» - резюмировал Андрей Шипко.