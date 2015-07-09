В Совете Европы считают, что особый статус Донбасса необходимо закрепить в Конституции

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос относительно того, не являются ли нарушением Минских соглашений заявления главарей террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" о намерении провести собственные местные выборы осенью текущего года, Ягланд отметил, что «Совет Европы не является стороной-участницей минского процесса, поэтому мы не имеем полномочий обсуждать его условия. Но у них (Минских соглашениях) говорится, что местные выборы должны проводиться на основе украинского законодательства».

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Отметив, что Совет Европы не является «стороной Минских соглашений», Ягланд отметил, что СЕ может лишь советовать Украине, что изменения необходимо внести в Конституцию, чтобы реализовывать договоренности, достигнутые во время второй встречи в Минске.

«В частности, пункт о предоставлении особого статуса Донбасса. Чтобы в полной мере реализовать Минские договоренности, необходимо упомянуть об этом в Конституции, тогда Верховная Рада сможет принять специальный закон, который бы предоставлял особый статус Донбассу», - отметил Ягланд.