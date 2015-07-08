Порошенко призвал Раду запретить коррупционерам выходить на свободу под залог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании с председателями областных, Киевской городской государственных администраций с участием руководства центральных органов власти и правоохранительных органов в Одессе.

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«В особых условиях, существующих в Украине..., вопрос отмены возможности использования залога для коррупционеров является на сегодняшний день очень важной задачей для Верховной Рады. И я еще раз обращаюсь к народным депутатам: просьба внести изменения в законодательство и лишить возможности выпускать коррупционеров, которые взяты "на горячем", со всеми доказательствами, лишить возможности выпускать преступников под залог», - сказал Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал Давида Сакварелидзе в его возмущении решением суда, отпустившим задержанных по подозрению в коррупции прокуроров за 3 миллиона гривень.