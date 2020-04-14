Черновол прибыла в суд: будут рассматривать вопрос о домашнем аресте

Экс-народный депутат заявила, что "полна оптимизма".

Народный депутат VIII созыва Татьяна Черновол прибыла в Печерский районный суд Киева, где будет рассматриваться ходатайство следователя Государственного бюро расследований о применении к ней меры пресечения в виде домашнего ареста.

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Речь Черновол под зданием суда транслировалась на YouTube-канале "Национального корпуса".

Черновол рассказала, что расследование в отношении нее началось 18 октября 2019 года. Она напомнила, что в 16.00 запланировано заседание суда, во время которого следственный судья Сергей Вовк рассмотрит ходатайство следователя ГБР Анатолия Данилюка о домашнем аресте.

Черновол подчеркнула, что "полна оптимизма" относительно будущего развития событий по делу, и зашла в здание суда.

Поддержать Черновол в суд пришли народные депутаты от "Европейской солидарности" и активисты, которые организовали под судом акцию в ее поддержку. Среди них народные депутаты Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Владимир Вятрович, Андрей Парубий, Ростислав Павленко и другие.

В комментарии журналистам Геращенко заявила, что она и все 27 членов фракции "ЕС" готовы взять Черновол на поруки.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Черновол заявила, что в ее доме представители ГБРпроводят обыск. Она обнародовала скан-копию постановления Печерского райсуда Киева от 6 апреля, в котором указано, что ее вместе с другими лицами подозревают в причастности к убийству гражданина Владимира Захарова.

В ГБР сообщили, что, по предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 рождения, находившийся в помещении партийного офиса.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Позже в ГБР сообщили, что следователи сообщили Черновол о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).