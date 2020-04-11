Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей (фото)

В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей установлена корзина цветов от президента к Мемориальному комплексу «Бабий Яр».

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей установлена корзина цветов от президента к Мемориальному комплексу «Бабий Яр».

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Кроме того, состоялось возложение цветочных композиций к памятному знаку погибшим в Сырецком концентрационном лагере, а также к памятному знаку «Память на будущее» на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».

«В этот день в 1945 году в одном из крупнейших концентрационных лагерей нацистской Германии - Бухенвальде - заключенные восстали и взяли ситуацию под свой контроль. А вскоре войска антигитлеровской коалиции завершили их освобождение. Люди разных национальностей, взглядов и вероисповеданий в то сложное время объединились, чтобы сбросить путы человеконенавистнического режима. Вечная память мученикам и жертвам Второй мировой войны», - заявил Зеленский.

Глава государства выразил уважение соотечественникам, которые прошли через ад нацистских концлагерей и преодолели все испытания.

«Желаю всем здоровья, веры и вдохновения в борьбе за лучшее будущее», - добавил Зеленский.