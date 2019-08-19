Нетаньяху: нужно бороться, чтобы трагедия Бабьего Яра не повторилась

В 1941-1943 годах нацисты расстреляли в Бабьем Яру от 100 до 150 тыс. людей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивает, что надо бороться, чтобы трагедия Бабьего Яра не повторилась снова.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер Израиля сказал на церемонии памяти о жертвах в Бабьем Яру с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Украина и Израиль шагают вместе нога в ногу. Вместе мы помним те трагедии, которые уже были, и вместе мы предсказываем хорошее будущее. И больше всего мы просим дальше чтить память в Бабьем Яру, помнить об этой трагедии, чтобы никогда этого не повторилось вновь», - заявил Нетаньяху.

«Наша главная цель - бороться с тем, чтобы снова не повторился Бабий Яр. Для человечества Бабий Яр - это ужасная трагедия. Для евреев Бабий Яр - это вечная память. Мы всегда будем защищать наши жизни, несмотря ни на что, и ни на кого», - подчеркнул премьер-министр Израиля.

***Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах Бабий Яр стал местом массовых расстрелов нацистами евреев и ромов, советских военнопленных, узников Сырецкого концлагеря, членов Организации украинских националистов и других. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, там расстреляли почти 34 тысячи евреев.

Всего в течение двух лет в Бабьем Яру были расстреляны от 100 до 150 тысяч человек, две трети из которых составляли евреи.

Напомним, сегодня Зеленский и Нетаньяху провели переговоры в Киеве. Президент Украины призвал Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа.