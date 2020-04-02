70% украинцев считают неуспешными действия власти в решении конфликта на Донбассе - опрос

Лишь 12% респондентов полагают, что власть успешна в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

70% опрошенных граждан Украины считают, что действия украинской власти в вопросе решения конфликта на Донбассе неуспешны.

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Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Оценивая успешность власти в вопросе решения конфликта на Донбассе, 12% респондентов считают, что власть успешна (из них 11% - скорее успешна и 1% - очень успешна), а 70% - что неуспешна (из них 40% - полностью неуспешна и 30 % - скорее неуспешна). Еще 18% респондентов затруднились ответить.

75% граждан считают борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти неуспешной (из них 52% - полностью неуспешной и 23% - скорее неуспешной), видят успех 10% (из них 9% - скорее успешно и 1% - очень успешно). Еще 15% затруднились ответить.

Также большинство украинцев не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел: так думают 65% респондентов (из них 46% - полностью неуспешно и 21% - скорее неуспешно), отмечают успех лишь 9% (из них 8% - скорее успешно и 1 % - очень успешно). 24% - затруднились ответить.

Кроме того, 62% опрошенных не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов на ЖКХ, 24% - видят. 14% затруднились ответить.

*** Опрос проводился 27-30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включены территории, которые временно не контролируются властями Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.